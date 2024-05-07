Üye Girişi
Haberler

Şişli'de Müteahhit Anlaşmazlığı: Aile Binayı Ateşe Verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde müteahhit ile anlaşmazlık yaşayan aile, binayı ateşe verdi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde müteahhit ile anlaşmazlık yaşayan ve tahliye kararına karşı çıkan aile, binayı ateşe verdi. 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Melihşah Sokak üzerindeki binada meydana geldi. İddiaya göre müteahhit ile anlaşarak yaşadıkları gecekondunun yerine apartman yapılan aile, söz verilen 3 daireyi alamayınca kendilerini eve kapadı. Müteahhit tahliye kararıyla gelince, ev sahibinin oğlu M.Ş. apartmanın çatısına çıkarak benzin döküp binayı ateşe vermeye çalıştı. Yaşanan olayda park halindeki bir araçta ve motosiklette ufak çaplı maddi hasar oluştu. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay sonrası, polis memurlarına zorluk çıkaran H.Ş. F.Y. ve E.Ş. isimli kişiler gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilere yönelik sorgulamada ise M.Ş.'nin "tehdit" suçundan arandığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Halide Edip Adıvar Şişli Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297 PSG Dortmund maçını şifresiz veren kanallar! PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 7 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Refah nerede? Refah Sınır Kapısı hangi ülkede? PSG Dortmund ilk maç kaç kaç bitmişti? Borussia Dortmund PSG Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman ZTK?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title