Şişli'de metro istasyonunda cep telefonu çalan şüpheliye adli kontrol
Şişli Gayrettepe Metro İstasyonu'nda bir kişinin cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli A.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şişli'de, metro istasyonunda bir kişinin cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Gayrettepe Metro İstasyonu'nda 12 Haziran'da bir kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.