Haberler

Şişli'de metro istasyonunda cep telefonu çalan şüpheliye adli kontrol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli Gayrettepe Metro İstasyonu'nda bir kişinin cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli A.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de, metro istasyonunda bir kişinin cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gayrettepe Metro İstasyonu'nda 12 Haziran'da bir kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu