Şişli'de işletmelere bayram denetimi

Kurban Bayramı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla Şişli Belediyesi, ilçedeki baklava, çikolata, bayram şekeri ve unlu mamul satışı yapan işletmeleri denetledi. Hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde baklava, çikolata, bayram şekeri ve unlu mamul satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde işletmelerin ruhsat durumları kontrol edildi, üretim ve satış alanlarının hijyen şartlarına uygunluğu incelendi.

Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek denetlendi, fiyat etiketi ve tarifelerinin tüketicilerin görebileceği alanlarda bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Ekipler, işletme sahiplerine hijyen kuralları, gıda güvenliği ve tüketici mevzuatı konusunda bilgilendirmelerde bulunurken, eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
