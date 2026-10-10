Haberler

Şişli'de kontrolden çıkan panelvan apartman boşluğuna düştü, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli'de kontrolden çıkan panelvan apartman boşluğuna düştü, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde seyir halindeki panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak apartman boşluğuna düştü. Kazada yaralanan sürücü, vatandaşlarca araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de kontrolden çıkarak apartman boşluğuna düşen panelvanın sürücüsü yaralandı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak'ta seyir halindeki panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın boşluğuna düştü. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Apartman boşluğuna düşen araç da çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler

İki kardeşin cenazesini teslim alan amcadan yürek yakan sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

Özel'den ağır yanıt: Hayatımda böyle utanç verici yalan duymadım
Amedspor ve Gençlerbirliği kapıştı, sonuç Galatasaray'a yaradı

Galatasaray'ın haftalardır beklediği haber geldi
Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk

Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk!
Trump: Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi

Trump, Zelenski'nin kalemini kırdı! Savaşın seyrini değiştirecek çağrı
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım

Okulundaki yasaklar Pınar Altuğ'un kızını isyan ettirdi

Asensio'dan sakatlık açıklaması

Asensio'dan sakatlık açıklaması
Göksel erkekler konusunda kararını verdi! Aşk itirafı geldi

Ünlü şarkıcı "erkeklerden uzak duracaksın" sözlerine açıklık getirdi