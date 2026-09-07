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Şişli'de iş yeri yangınında birinci kattan atlayan kişi yaralandı

Şişli'de iş yeri yangınında birinci kattan atlayan kişi yaralandı
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Şişli'de, 6 katlı iş yerinde çıkan yangında birinci kattan atlayarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de, 6 katlı iş yerinde çıkan yangında birinci kattan atlayarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Şair Nigar Sokak'taki iş yerinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumanların binaya yayılmasının ardından birinci kattan atlayan kişi yaralandı.

İş yerindeki 1 kişi ise dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yanan iş yerinin bulunduğu sokağı ve çevresini trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Çalışmaların ardından caddedeki trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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