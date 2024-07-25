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Şişli'de 'Huzurlu Sokaklar' Denetimi: İşletmeci Gözaltına Alındı

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Şişli'de yapılan 'Huzurlu Sokaklar' denetiminde, bir işletmeci polisi tehdit edip basın mensuplarının görüntü almasına karşı çıktığı için gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de, ilçe emniyet müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından 'Huzurlu Sokaklar' denetimi yapıldı. Denetimlerde polisi tehdit edip, basın mensuplarının görüntü almasına karşı çıkan işletmeci gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 22.00 sıralarında, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinde katıldığı 'Huzurlu Sokaklar' denetimi yapıldı.

Kontroller sırasında, Teşvikiye Mahallesi Topağacı mevkindeki eğlence mekanları ve ara sokaklarda alkol tüketerek çevreye rahatsızlık veren kişiler denetlendi.

Ihlamur Yolu Sokağı üzerinde yapılan denetimler ise, bir mekan işletmecisi basın mensuplarının görüntü almasına karşı çıkıp polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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