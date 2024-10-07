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Şişli'de Gece Kulübü Çıkışı Kavga: Yabancı Uyruklu Üç Kişi Arbede Yüzünden Gözaltına Alındı

Şişli'de Gece Kulübü Çıkışı Kavga: Yabancı Uyruklu Üç Kişi Arbede Yüzünden Gözaltına Alındı
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Şişli'de gece kulübünde eğlendikten sonra sokakta kavga eden alkollü yabancı uyruklu 2 kadın ve bir erkek arasında arbede yaşandı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞİŞLİ'de gece kulübünde eğlenen ve alkollü oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 2 kadın ve bir erkek sokakta kavga etti. Kadınlardan birine saldıran adamı, diğer kadın ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Arap uyruklu 2 kadın ve 1 erkek gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde kulüpten ayrıldı. İddiaya göre alkollü olan 2 kadın ve 1 erkek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek ve kadınlar arasında arbede yaşandı.Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine erkek, sarılarak kadınlarından birini kavgaya karışan diğer kadından kurtarmaya çalıştı. Dakikalarca kavga eden 3 kişi daha sonra sokaktan ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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