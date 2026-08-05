Şişli'de Eski Sevgili Dehşeti: Kadın Hayatını Kaybetti
Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Gülbahar Mahallesi Oya Sokağı'na motosikletle gelen N.I, sokakta yürüyen eski kız arkadaşı N.M.Ş'ye silahla ateş açıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan N.M.Ş, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
N.M.Ş'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA