Şişli'de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

ŞİŞLİ'DE seyir halindeyken otomobilinden çıkan dumanı kontrol etmek için inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Hareket eden otomobil kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptıktan sonra alev aldı. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Merkez Caddesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 AYN 534 plakalı otomobilin sürücüsü, otomobilden duman çıktığını fark etti. Otomobili kenara çeken sürücü inerek kontrol etmek istedi. Bu sırada el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı ve yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, yanan otomobil kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
