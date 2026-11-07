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Şişli'de çöp kenarındaki saatli dinamit maketi bomba imha uzmanı inceledi

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Şişli'de çöp kenarındaki saatli dinamit maketi bomba imha uzmanı inceledi Haber Videosunu İzle
Şişli'de çöp kenarındaki saatli dinamit maketi bomba imha uzmanı inceledi
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Saat 21.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi'nde çöp kenarında saatli dinamit lokumuna benzeyen cismi görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanının incelemesinde cismin maket olduğu belirlendi ve güvenlik şeridi kaldırıldı.

ŞİŞLİ'de çöpün kenarında saatli dinamit lokumuna benzeyen cismi görenler, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Koruyucu kıyafetini giyerek cismi kontrol eden uzmanın incelemesinde, cismin maket olduğu belirlendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fulya Mahallesi Mehmetcik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöpün kenarında üzerinde saat bulunan dinamit lokumuna benzer cismi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

BOMBA İMHA UZMANININ KONTROLÜNDE MAKET ÇIKTI

Koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, cismin yanına yaklaşarak kontrol etti. İncelemede, saatli dinamit lokumuna benzeyen cismin maket olduğu belirlendi. Maket, incelenmek üzere götürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik şeridini kaldırmasının ardından çevrede hayat normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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