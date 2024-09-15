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Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

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Şişli'de husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Mısır uyruklu iki gençten biri ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralının durumunu kritik olarak değerlendirdi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları iddia edilen ve Mısır uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mısırlı genç acı içinde yere yığıldı. Arkadaşı ise hafif yaralandı.Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları uzun süre yerde yatan yaralı gencin başında bekledi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci sedyeyle ambulansa alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mısır uyruklu gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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