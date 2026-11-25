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ŞİŞLİ'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 41 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 24 Kasım pazartesi günü Şişli'de bir adrese baskın yapıldı. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin aramalarında 22 kilo 850 gram kristal metamfetamin, 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin, 4 litre aseton, 5 litre 100 mililitre asit olmak üzere toplam 41 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 kişinin 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı