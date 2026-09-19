Şişli'de Atatürk'e hakaret görüntüleri paylaşılınca şüpheli gözaltına alındı

Şişli'de Atatürk'e hakaret görüntüleri paylaşılınca şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+7 sitede yayında
Güncelleme:
Şişli'de Atatürk'e hakaret içerikli görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yarın tehdit, hakaret ve Atatürk'e hakaret suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Gülbahar Mahallesi'ndeki sokakta kadınla tartışan kişinin saldırgan davranışlarda bulunduğu ve Atatürk'e hakaret içerikli ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli S.S. gözaltına alındı.
Zanlının, yarın "tehdit", "hakaret" ve "Atatürk'e hakaret" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA