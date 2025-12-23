Haberler

Şişli'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esentepe Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası bina tahliye edilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Şişli'de bir alışveriş merkezinin (AVM) dış cephesinde çıkan yangın güvenlik görevlilerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM'nin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alarmın çalmasının ardından binadakiler tahliye edilirken, yangın güvenlik görevlilerince kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü
Nereden nereye! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den ayrılıyor

Bir zamanlar vazgeçilmezdi, şimdi gideceği gün bekleniyor
Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title