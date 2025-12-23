Şişli'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bir alışveriş merkezinin (AVM) dış cephesinde çıkan yangın güvenlik görevlilerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM'nin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alarmın çalmasının ardından binadakiler tahliye edilirken, yangın güvenlik görevlilerince kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.