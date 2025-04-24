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Şişli Belediyesi'nden Diyabetli Çocuklar İçin Duyuru

Şişli Belediyesi'nden Diyabetli Çocuklar İçin Duyuru
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Şişli Belediyesi, Tip 1 diyabetli çocuklar için Sürekli Glikoz İzleme Sensörü desteğinin kesildiği ve Diyabetli Çocuklar Vakfı ile yapılan protokolün iptal edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şişli Belediyesi, Tip 1 diyabet tanısı konulan çocuklar için Sürekli Glikoz İzleme Sensörü desteğinin kesildiği ve Diyabetli Çocuklar Vakfı ile yapılan protokolün iptal edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesabından, "Tip 1 diyabetli çocuklara Sürekli Glikoz İzleme Sensörü desteğinin kesildiği" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tip 1 diyabet tanısı konulmuş çocuklarımız için Sürekli Glikoz İzleme Sensörü desteğinin kesildiği ve Diyabetli Çocuklar Vakfı ile yapılan protokolün iptal edildiğiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 12 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin Değiştirilmesine Dair Tebliğ ile bu sensörler ödeme kapsamına alınmıştır. Yani sensörler ücretsiz olarak devletçe karşılanmaktadır. Bununla birlikte bu ailelere sosyoekonomik destek vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın belediyemizle ilgisi olmayan ve gerçeği yansıtmayan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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