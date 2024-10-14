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Şişli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Oturma Eylemi Başlattı

Şişli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Oturma Eylemi Başlattı
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Şişli Belediyesi'nde taşeron şirket nedeniyle işten çıkarılan yaklaşık 20 işçi, belediye binası önünde oturma eylemi yaparak, işlerine geri dönmeyi talep etti. İşçiler, 'Başkanım işimizden kovulduk, iş istiyoruz' yazılı pankart açtı ve sloganlar attı.

Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Belediyenin karşısındaki alanda toplanan yaklaşık 20 işçi, "Başkanım işimizden kovulduk, iş istiyoruz" yazılı pankart açtı.

İşçiler, "Taşerona hayır" ve "İşimizi istiyoruz" şeklinde sloganlar atıp, alkışlı protesto yaptı.

İşçilerden Murat Suşehrili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm işçisi olarak belediyede çalışırken, taşeron bir şirket geldiği için işten çıkarıldıklarını anlattı.

Yeni gelen taşeron şirketin kendilerine maaş vermediğini de söyleyen Suşehrili, "Biz işimizi geri istiyoruz. Herkesin evi, barkı, çocuğu var. Zor durumda kaldığımız için oturma eylemine devam ediyoruz." diye konuştu.

İşçiler, işlerine dönene kadar oturma eylemine devam edecekleri ifade etti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

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