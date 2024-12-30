Şişli Afet Koordinasyon Merkezi'nin Temeli Atıldı

Şişli Belediyesince inşa edilecek Şişli Afet Koordinasyon Merkezinin (Şişli AKOM) temeli törenle atıldı.

Kaptanpaşa'da düzenlenen temel atma programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesinin "200 Günde 100 Proje" kavramıyla çalışmalara hızlı bir giriş yaptığını söyledi.

İlçeye değer katan projelerin ortaya koyulduğunu dile getiren İmamoğlu, "Şimdi de 'Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor' mottosuyla hizmet maratonuna devam ediyor." dedi.

Kentin 39 ilçe belediyesiyle koordineli çalışma gayretinde olduklarını belirten İmamoğlu, İstanbul için ortak vizyon, uyum ve işbirliği içinde çalışmalarının artarak devam edeceğini kaydetti.

İmamoğlu, Şişli Afet Koordinasyon Merkezi'nin temelini atacaklarını ifade ederek, "Burada bulunacak Afet Koordinasyon Merkezi, İBB AKOM Başkanlığıyla dayanışmayı en güçlü seviyeye taşıyacak biçimde birlikte çalışacaklar. Temel amacımız, AKOM'la Şişli'de kurulacak bu örnek dayanışma modelini, bütün İstanbul'daki 39 ilçeye taşımak." diye konuştu.

Merkez 2025'in sonunda hizmete girecek

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise ilçede AKOM açmanın önemine işaret ederek, "2025 yılı sonunda tamamlayacağımız merkezimiz, bölgedeki en büyük yerel afet yönetim merkezi olacak. Aşevinden, lojistik merkeze kadar afet anında tüm bölgenin ihtiyacını karşılayacak koordinasyon merkezine, 2025 sonunda Şişlililer kavuşacaktır." bilgisini verdi.

İmamoğlu ve Şahan, daha sonra farklı mahallelerde bulunan "Yuvamız Şişli" kreşlerinin inşaatları ile İBB Miras ve Şişli Miras tarafından ortaklaşa yönetilen "Feriköy Projesi" alanında incelemeler yaptı.

Şişli Kent Lokantası açılışı

İzzetpaşa Mahallesi'ndeki Şişli Kent Lokantası'nın açılışına da katılan İmamoğlu ile Şahan lokantada yemek servisi yaptı.