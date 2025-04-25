Sisi, Trump'tan Orta Doğu'da Adil Barış İçin Rol Üstlenmesini İstedi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a Orta Doğu'da "adil bir barış"ın tesisi için aktif rol üstlenme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Sina Yarımadası'nın İsrail işgalinden kurtarılışının 43. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşma, Mısır devlet televizyonundan canlı yayımlandı.

Mısır Cumhurbaşkanı, "Bu şerefli günde, her daim açgözlülerin hedefi olmuş, tarih boyunca mücadele ve fedakarlığın sembolü olarak kalmış Mısır topraklarının temiz noktası olan Sina'nın kurtuluşunun 43. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hiçbir hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılarda on binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Sisi, Mısır'ın saldırıların ilk gününden bu yana ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımın girişine izin verilmesi çağrısı yaptığını ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddettiğini vurguladı.

Mısır Cumurbaşkanı Sisi, şunları kaydetti:

"Mısır, tarihin de gösterdiği gibi Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine karşı sağlam bir set oluşturmaya devam ediyor ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının, hiçbir yerinden etme girişimine mahal vermeden, Arap-İslam planı doğrultusunda, Filistinlilerin meşru haklarını koruyacak ve ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor."

Bölgede adil ve kapsamlı bir barışısın sağlanmasının ancak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanacağına dikkati çeken Sisi, bunun şiddet ve intikam girdabından kurtuluşun tek garantisi olacağını ifade etti.

Sisi, ABD arabuluculuğunda Mısır ile İsrail arasında tesis edilen barışın örnek alınması gereken bir model olduğuna işaret ederek, "Bugün hep birlikte, herkesin araması gereken tek seçeneğin adil bir barış olduğunu vurguluyoruz. Bu doğrultuda başta ABD ve Başkan Trump olmak üzere uluslararası toplumun kendisinden beklenen rolü üstlenmesini bekliyoruz." diye konuştu.