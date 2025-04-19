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Sis ile kaplanan İstanbul Boğazı kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Sis ile kaplanan İstanbul Boğazı kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sis ile kaplanan İstanbul Boğazı kartpostallık görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle iki yaka arasında görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sis sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini göstermeyi sürdürüyor. Özellikle İstanbul Boğazı'nda sisin etkili olmasıyla adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sis nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakaları arasında görüş mesafesinin düştüğü görüldü. İki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de adeta sis perdesiyle kaplandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - Güncel
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