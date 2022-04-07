KOCAELİ (İHA) - - Sis bulutlarının mest eden dansı

Yoğun sisten geriye güzel manzarası kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun sis, seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sundu.

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis havadan görüntülendi. Gökyüzünü kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara da görenleri kendine hayran bıraktı. Sis bulutları zirvelerde görsel şölen sunarken, bulutların adeta dans eden görüntüsü ise havadan drone ile görüntülendi.