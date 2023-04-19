SIRTINI ÇAPA MAKİNESİ BIÇAĞINA KAPTIRDI; AĞIR YARALI
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SİİRT'in Baykan ilçesinde dengesini kaybedince sırtını kullandığı çapa makinesinin bıçağına kaptıran Mehmet Şah Kınay (68), ağır yaralandı.
SİİRT'in Baykan ilçesinde dengesini kaybedince sırtını kullandığı çapa makinesinin bıçağına kaptıran Mehmet Şah Kınay (68), ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde çalışan Mehmet Şah Kınay, dengesini kaybedince sırtını çapa makinesinin bıçağına kaptırdı. Kınay kanlar içinde yere yığıldı, ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İlk müdahale sonrası Kınay, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kınay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel