Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Kötüleşiyor

(ANKARA) – Florence Nightingale İstanbul Hastanesi'nden yapılan açıklamada, " Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiği" belirtilerek, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir" denildi.

Florence Nightingale İstanbul Hastanesi'nden, yoğun bakım ünitesindeki 13'üncü gününde yaşam mücadelesini sürdüren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalp destek cihazı ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz."