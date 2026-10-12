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Sırp Cumhuriyeti'nde kunduzun kestiği kablo 1600 haneyi elektriksiz bıraktı

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Sırp Cumhuriyeti'nde bir kunduzun yer altı kablosunu kemirip koparması, Prnjavor ve Stanari'de 1600 hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu. Elektrokrajina, kabloların değişimi için ağır iş makineleri gerektiğini, bunun arızanın giderilmesini yavaşlattığını açıkladı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), bir kunduzun yer altındaki kabloları kemirip koparması nedeniyle 1600 hanenin elektriği kesildi.

Elektrik dağıtım şirketi Elektrokrajina'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde elektrik hattında arıza meydana geldiği bildirildi.

Prnjavor ve Stanari kentlerinde 1600 hanenin elektriksiz kalmasına yol açan arızaya, Strpci enerji hattının Banja Luka-Doboj otoyolunun altından geçen bölümündeki yer altı kablosunu kemirip koparan bir kunduzun yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yer altı kablolarının değiştirilmesi için ağır iş makinelerinin devreye girmesi gerekiyor. Bu da arızanın giderilmesini ve elektriğin düzenli olarak verilmesini yavaşlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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