Haberler

Şırnak Valisi Birol Ekici, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici, polis ve jandarma ekipleriyle bir araya gelerek yeni yıl kutlaması yaptı. Vali, uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret etti.

Şırnak Valisi Birol Ekici, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Ekici, beraberindeki AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkan Vekili Ömer Birlik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile şehir girişi ile Şırnak-Cizre ve Şırnak-Uludere kara yollarındaki uygulama noktaları ile İl Jandarma Komutanlığı Meteler Birliği'ni ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Ekici, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşların yeni yılını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Ekici, bir süre sohbet ettiği personelin yeni yılını tebrik etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor