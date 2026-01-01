Şırnak Valisi Birol Ekici, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Şırnak Valisi Birol Ekici, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Ekici, beraberindeki AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkan Vekili Ömer Birlik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile şehir girişi ile Şırnak-Cizre ve Şırnak-Uludere kara yollarındaki uygulama noktaları ile İl Jandarma Komutanlığı Meteler Birliği'ni ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Ekici, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşların yeni yılını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Ekici, bir süre sohbet ettiği personelin yeni yılını tebrik etti.