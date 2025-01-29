Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesini ziyaret etti

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cudi Dağı Sefine bölgesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten alınan bilgiye göre, Ekici, beraberinde Vali Yardımcıları Talha Altuntaş ve Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman ve İl Müftüsü Orhan Örnek ile Cudi Dağı Sefine bölgesine geçti.

Sefine bölgesinde incelemelerde bulunan Ekici, yaz aylarında yapılması planlanan Cudi Festivali için bilgi aldı.

Ekici ve beraberindekiler daha sonra bölgede konuşlu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi ve birlik sınırları içindeki Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

İl Müftüsü Örnek, Cudi Dağı'nda daha önce şehit olan askerler için dua etti.