Haberler

Şırnak Valiliğinden Ilısu Barajı'ndan su tahliyesi uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı'nda su seviyesinin yağışlardan dolayı yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılabileceği uyarısında bulundu.

Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı'nda su seviyesinin yağışlardan dolayı yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede gerçekleşen yağışlara bağlı olarak karların erimesiyle birlikte baraj rezervuarlarına gelen yüksek su debisinden dolayı su kotunun maksimum seviyesini geçmesinin beklendiği belirtildi.???????

Bu nedenle kontrollü su tahliyesi işlemleri yapılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki yurttaşların yapılacak duyuruları dikkate alması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (ulaşım yolları, tarım arazileri, işletmeler, bağ-bahçe, barınak vb.) tedbir alınması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Milli yıldızımızın attığı golle bitime 2 hafta kala şampiyon oldular

Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak
73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Burger King Tarabya şubesinde 'ayrımcılık' iddiası! Tepki yağıyor

Fast food devi insanlık sınavında çakıldı! Boykot çağrıları başladı
Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Milli yıldızımızın attığı golle bitime 2 hafta kala şampiyon oldular

Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Gördükleri kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Kavgaya aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Kavgaya aileler dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü