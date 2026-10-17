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Şırnak Valiliği yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı

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Şırnak Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın gece saatlerine kadar süreceği belirtilirken, çatı uçması, direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir istendi.

Şırnak Valiliği, kentte yarın beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundan güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgarın gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ifade edilen paylaşımda, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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