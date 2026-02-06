Haberler

Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Güncelleme:
Şırnak Valiliği, Meteoroloji'den alınan verilere göre kent merkezi ve bazı ilçelerde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, ulaşım aksamaları ve sel tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın geceye kadar kent merkezi ile Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve heyelan ile don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
