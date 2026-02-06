Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın geceye kadar kent merkezi ile Beytüşşebap, Uludere ve Silopi ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel ve heyelan ile don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.