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Şırnak Vali Yardımcılarından ADEM Ziyareti

Şırnak Vali Yardımcılarından ADEM Ziyareti
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Şırnak Vali yardımcıları İdil Özdemir Doğan, Mehmet Tığlı ve Fikri Badioğlu, 6 Nolu Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Şırnak Vali yardımcıları İdil Özdemir Doğan, Mehmet Tığlı ve Fikri Badioğlu, 6 Nolu Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Vali yardımcıları Doğan, Tığlı ve Badioğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen merkezde eğitim gören kadınlarla bir araya geldi.

Kursiyerlerin ürettiği ürünleri inceleyen Vali yardımcıları, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kursiyerler, Vali yardımcılarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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