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Şırnak'ta şehit polis Melih Kaygusuz

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Şırnak Cizre'de görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'daki trafik kazasında yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başsağlığı dilemiştir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA
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