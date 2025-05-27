Şırnak'taki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

Şırnak'taki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi
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Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Ceylan Aytaş'ın tedavi sürecinde hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 4'e ulaştı. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Şırnak'taki trafik kazasında 1 kişi daha yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Şırnak- Cizre kara yolunda 24 Mayıs'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ceylan Aytaş (27), tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Aytaş'ın cenazesi, Şırnak'ın Silopi ilçesine getirildi.

Aytaş'ın cenazesi, Yenişehir Mahallesi'ndeki Mekke Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaralı 2 kişinin Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, 24 Mayıs'ta Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Azime Aytaş (64) ile kızları Nesrin (26) ve Sibel Aytaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan sürücü, Leyla (29) ve Ceylan Aytaş, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, durumu ağır olan Ceylan Aytaş Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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