Şırnak'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişi Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Şırnak-Cizre kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kasımoğlu, Mikail Ö. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kasımoğlu'nu hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şırnak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mikail Ö. idaresindeki 34 BHY 210 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolu Araç Muayene İstasyonu kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Kasımoğlu'na çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kasımoğlu, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
