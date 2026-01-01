Haberler

Şırnak'ta 20 köy yolu kardan kapandı, eğitime ara verildi

Beytüşşebap ilçesinde 4 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar ve evler kar altında kaldı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, baygınlık geçiren bir kişi 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

BEYTÜŞŞEBAP'TA ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle araçlar kara gömülürken, çok sayıda tek katlı ev kar altında kaldı. Vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih etti. İlçe merkezindeki birçok araç kar yığınları altında kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde yolları açık tutmak amacıyla mesai harcıyor. Yetkililer, uzun yıllardır bu kadar yoğun bir kar yağışıyla karşılaşılmadığını belirtti ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BAYGINLIK GEÇİREN KİŞİ 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Şırnak merkez Arslanbaşar-Kaymakam Çeşmesi arasındaki Resul Köprüsü mevkisinde baygınlık geçiren M.A. (67), AFAD koordinesinde yürütülen 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. İl Özel İdaresi, sağlık ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla ulaşılan hasta, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Emin BAL-Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
