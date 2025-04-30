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Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Tedavi Ediliyor

Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Tedavi Ediliyor
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Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan üç kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Ekipler, kuşları acil müdahale birimine götürdü.

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kuş tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, çeşitli tarihlerde merkez ve Silopi ile Cizre ilçesi kırsalında yaralı ve bitkin halde saksağan, peçeli baykuş ve kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ile DKMP Şırnak İl Müdürlüğüne bildirdi.

???????Bölgeye giden ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

Kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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