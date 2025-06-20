Şırnak'ta Yanan Cipte Sürücü Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Yanan Cipte Sürücü Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken motor bölümündeki yangın nedeniyle aracında mahsur kalan sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken yanan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe köyü yakınlarında Irak uyruklu A.D. idaresindeki 11 Z 53670 plakalı cipin motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Alevlerin büyümesi üzerine, sürücü araçta mahsur kaldı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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