Yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, evin temeli ortaya çıktı

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bir evin altındaki istinat duvarı çöktü. Olayda ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi Metin Kılıç yetkililerden yardım bekliyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yağış nedeniyle bir evin alt tarafındaki istinat duvarı çöktü. Kayan toprak nedeniyle temeli ortaya çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

İlçede son bir haftada aralıklarla etkili olan yağışların ardından dün Ali Çavuş Mahallesi'nde Metin Kılıç'a ait evin alt kısmındaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi ile altındaki toprağın da kaydığı evin temeli ortaya çıktı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirilirken, yapı kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olay sonrası mağdur olduğunu belirten Metin Kılıç, yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

Haber ve Kamera: Emin BAL/ŞIRNAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
