Şırnak'ta Üvey Oğul Tarafından Darbedilen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Şırnak'ın Kumçatı beldesinde, 81 yaşındaki H.D. üvey oğlu F.D. tarafından darbedildi. Olay sonrası sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.

Şırnak'ta üvey oğlu tarafından darbedilen 81 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde iddiaya göre, H.D. ile üvey oğlu F.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sırasında F.D, üvey annesini darbetti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan H.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel
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