Haberler

Şırnak'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ŞIRNAK'ta yol kenarındaki tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. M.T.E.'nin (35) kontrolünü yitirdiği 34 DVM 070 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.D. (37) ve Murat Gencer (46) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencer'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü

Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'teki mucize golleri iptal edildi! Dünya Kupası'na dramatik veda
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı