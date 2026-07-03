Şırnak'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

ŞIRNAK'ta yol kenarındaki tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. M.T.E.'nin (35) kontrolünü yitirdiği 34 DVM 070 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.D. (37) ve Murat Gencer (46) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencer'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı