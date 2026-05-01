Şırnak'ta STK'lardan Sumud Filosu'na saldırıya tepki

ŞIRNAK'ta sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Şırnak merkezde Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Filistin'e insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. STK'lar adına açıklamayı yapan TÜGVA Üniversite Koordinatörü Kenan Eren "7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar, insanlığın ortak hafızasında derin bir yara olarak durmaya devam etmektedir. Bu süreçten itibaren ortaya çıkan tablo, temel insani değerlerin ağır şekilde ihlal edildiği bir duruma dönüşmüştür. Sivillerin hedef haline geldiği, yaşam alanlarının daraldığı ve insani yardımın dahi tartışma konusu yapıldığı bir ortamdan söz ediyoruz. Bugün burada dile getirdiğimiz konu, bu sürecin yeni bir halkasıdır. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, açık biçimde kabul edilemez bir müdahaledir. Gece saatlerinde insansız hava araçları ve çeşitli elektronik sinyal kesme faaliyetleriyle, insani yardım taşıyan sivil girişimin güvenliğinin olumsuz etkilendiği ve katılımcıların baskı ve yönlendirmeye maruz kaldığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğü, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdırö dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

En sonunda bunu da gördük! Sahaya giren ambulansı futbolcular itti

Sözün bittiği yer! Görüntüye tepki yağıyor
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil

İntihar için surlara çıktı! Canına kıymaktan tek bir şey vazgeçirdi
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti