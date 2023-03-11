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Şırnak'ta riskli 2 bina yıkılıyor

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Şırnak'ta riskli 2 bina yıkılıyor

Şırnak'ta depreme dayanıksız raporu verilen Bağkur ve SGK İl Müdürlükleri binasının yıkımına başlandı.

Şırnak'ta depreme dayanıksız raporu verilen Bağkur ve SGK İl Müdürlükleri binasının yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce belli bir yılın üzerindeki kamu ve okul binalarında yaptırılan depreme dayanıklılık testi sonuçlarına göre "depreme dayanıklı değildir" raporu verilen kamu binaları hakkında yıkım kararı verildi.

Karara istinaden Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İl Müdürlükleri tahliye edildi.

Yıkım nedeniyle Şırnak Belediye ekiplerince Şehit Mehmet Esin Caddesi trafiğe kapatıldı.

Yüklenici firmanın iş makineleri tarafından başlayan yıkım çalışması sırasında itfaiye ekipleri de oluşan tozu azaltmak amacıyla sulama yaptı.???????

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Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu İklim Değişikliği Bağ Kur Şırnak Güncel Haberler

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