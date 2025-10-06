Şırnak'ta Polis Ekiplerinden Vatandaşlara Bilgilendirme
Şırnak'ta polis ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca broşür dağıtılarak vatandaşların güvenliği için alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verildi.
Şırnak'ta polis ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmasında, vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES), dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verildi.
Ekipler, çalışma kapsamında vatandaşlara ve okullardaki öğrencilere de broşür dağıttı.
İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, vatandaşların güvenliği için bu tür bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel