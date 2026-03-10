Haberler

Otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı; o anlar kamerada

Güncelleme:
İdil ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çıkıp 2 yayaya çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücü emniyete götürüldü.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayanın yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün İdil ilçesi Alanya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkıp yola tekrar indikten sonra 2 yayaya ardından da otomobile çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ifadesi için emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
