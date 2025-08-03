Şırnak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü ve orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü ve orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Milli Jandarma Karakolu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak ile Balveren belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, 30 personel, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, su tankeri, ilk müdahale aracı ve jandarma helikopteriyle de havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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