Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta operasyonda 4 şüpheliye adli işlem yapıldı, 50 sentetik hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta operasyonda 4 şüpheliye adli işlem yapıldı, 50 sentetik hap ele geçirildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valilik açıklamasına göre Şırnak'ta 9-15 Kasım'da düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 50 sentetik uyuşturucu hap ile 11 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 9-15 Kasım'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 50 sentetik uyuşturucu hap ve 11 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

Daha 25 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Glenn Close, 8 adaylıkta alamadığı Oscar'a 79 yaşında kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı

79 yaşında Oscar'a kavuştu: Gözyaşlarını tutamadı
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor

Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
Burdur'da yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen adamın cenazesi oksijen tüpüyle çıkarıldı

1 ay önce ölmüş olabilir! Cenazesi oksijen tüpüyle çıkarıldı
Hastane ve 112'nin ihmali 17 yaşındaki genci hayattan kopardı! Başsavcılık harekete geçti

Akılalmaz ihmal can aldı! Başsavcılık harekete geçti
'CHP’yi geri alacağız' diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt23

"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
Karşı odadaki personeli makamında ağırlayan kaymakam, fotoğrafı da resmi hesaptan paylaştırdı21

Yorumları görmeniz lazım! Kaymakamlığın paylaşımına büyük tepki var

Kadınları isyan ettiren Türk turist: Lütfen bu adamı buradan alın

Türk turist kadınları canından bezdirdi: Lütfen bu adamı buradan alın