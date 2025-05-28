Şırnak'ta Mahalle Bekçisi Feyzullah Bağlan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde hastalık sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi Feyzullah Bağlan için düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren mahalle bekçisi Feyzullah Bağlan'ın (31) cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde çalışan mahalle bekçisi Bağlan için İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Törende, Bağlan'ın cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edildi.
Örnek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bağlan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis tören mangası tarafından cenaze nakil aracına götürüldü.
Daha sonra Bağlan'ın cenazesi Üçok köyü mezarlığında toprağa verildi. ???????
Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cüneyt Yüksel, Bağlan'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.