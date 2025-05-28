Şırnak'ta Mahalle Bekçisi Feyzullah Bağlan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak'ta Mahalle Bekçisi Feyzullah Bağlan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde hastalık sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi Feyzullah Bağlan için düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren mahalle bekçisi Feyzullah Bağlan'ın (31) cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde çalışan mahalle bekçisi Bağlan için İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, Bağlan'ın cenazesi katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edildi.

Örnek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bağlan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis tören mangası tarafından cenaze nakil aracına götürüldü.

Daha sonra Bağlan'ın cenazesi Üçok köyü mezarlığında toprağa verildi. ???????

Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cüneyt Yüksel, Bağlan'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Berat Baştuğ - Güncel
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor

Yedi kişilik aile arabada ölün bulundu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Tandırda cansız bedeni bulunan Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi

Eymen'in katillerine 'Müstehcen yayın'dan hapis istemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.