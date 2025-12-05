Haberler

Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Güneyce köyünde bir kişi tartıştığı kuzenini silahla vurarak yaraladı. Saldırgan, olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

  • S.G., kuzeni E.G.'yi Şırnak'ta tabancayla vurarak yaraladı.
  • S.G., olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte jandarma tarafından yakalandı.
  • Yaralanan E.G., Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ta S.G., kavga ettiği kuzeni E.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Saldırgan, olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Güneyce köyünde meydana geldi. S.G. ile kuzeni E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KUZEN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., iddiaya göre tabancayla kuzeni E.G.'ye ateş etti. Vücuduna kurşun isabet eden E.G, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.G., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli S.G. ise olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Mezarlıkta esrarengiz taş! Nerden geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor

Esrarengiz taş! Nasıl geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.