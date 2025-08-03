Şırnak'ta Kırsal Alanda Yangın Çıktı

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Şırnak'ın Balveren beldesinde sabah saatlerinde başlayan örtü yangınına itfaiye ve askeri ekipler müdahale ediyor.

ŞIRNAK'ın merkez Balveren beldesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Balveren beldesi Milli Jandarma Karakolu kırsalında, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Şırnak ve Balveren beldesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'ndan yangın söndürme aparatlarına sahip askeri helikopter de yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber ve kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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