Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta keşfedilen şelale ve kanyon vadi doğaseverleri ağırlıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 50 metre yükseklikte şelale ve kanyon vadi keşfedildi. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyesi gençler tarafından keşfedilen bu doğa harikası yerler, terör olaylarının bitmesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Dev kanyon ve şelale böyle görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 50 metre yükseklikte şelale ve kanyon vadi keşfedildi.

İlçeye bağlı Taşarası köyüne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzey Irak sınırının sıfır noktasındaki dağlık alan terör olaylarının bitmesiyle artık doğaseverleri ağırlıyor. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup genç vadi ve şelale alanlarını keşfetti. Kulüp Başkanı Serdar Gökçe, yıllardır gidilmeyen bir yerde çekim yaptıklarını söyledi. Gökçe, "İlçemize 15 kilometre uzaklıkta bulunan 50 metre yükseklikte bir şelale ve kanyon vadi keşfettik. Güzel bir piknik yaptık, bu doğa harikası yerlerin keşfedilmesini istiyoruz. Sınıra yakın bir yerde güvenle gelebilirsiniz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beytüşşebap Şırnak Doğa Turizm Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber

Lise müdürü ve oğlu feci şekilde darp etmişti! Engelli yaşlı adamdan acı haber
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title