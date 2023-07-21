Şırnak'ta kaybolan kadının öldürülmesi davasında tek tutuklu sanığa müebbet hapis cezası

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan Şimuni Diril'in öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Tek tutuklu sanık Apro Diril, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 2020'de, kaybolduktan 2 ay sonra cesedi bulunan, eşi Hürmüz Diril'e (71) ise henüz ulaşılamayan Şimuni Diril'in (65) öldürülmesine ilişkin görülen davanın tek tutuklu sanığı Apro Diril (65), 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020'de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu, eşi Hürmüz Diril'e ise ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İsmail Y. ve Behçet Ö. hakkında Şimuni Diril'in öldürülmesine ilişkin 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

Hürmüz Diril ile ilgili savcılık soruşturmasının ise sürdüğü bildirildi.