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4 Gün Mahsur Kalan Keçiler AFAD'la Kurtarıldı

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ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası’nda sarp kayalık alanda 4 gündür mahsur kalan 4 keçi, AFAD’ın profesyonel dağcı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası'nda sarp kayalık alanda 4 gündür mahsur kalan 4 keçi, Afad'ın profesyonel dağcı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası mevkisinde meydana geldi. Sarp ve kayalık bölgede 4 keçinin 4 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında bölgeye ulaşan AFAD'ın profesyonel dağcıları, keçilerin bulunduğu noktada çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli ve koordineli çalışması sonucu kayalık alanda mahsur kalan 4 keçi, güvenli şekilde bulundukları yerden çıkarıldı.

Kurtarılan keçiler sahiplerine teslim edildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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